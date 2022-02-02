Жена Овечкина Анастасия Шубская узнала о болезни мужа по пути из Москвы в Вашингтон

Североамериканский журналист Саманта Пелл, специализирующаяся на освещении «Вашингтон Кэпиталз», на своей странице в «Твиттере» поделилась небольшой информацией по поводу получения капитаном «столичных» Александром Овечкиным положительного теста на коронавирус.

По словам журналиста, жена российского нападающего Анастасия Шубская находилась в полёте, когда пришла новость о болезни Овечкина. Женщина направлялась из Москвы в Вашингтон. Завтра, 3 февраля, Шубская собиралась отправиться с мужем в Вегас на Матч всех звёзд НХЛ. Их дети остались в Москве.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», а также не сможет принять участие в Матче звёзд НХЛ, запланированном на 5 февраля.