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Жена Овечкина Анастасия Шубская узнала о болезни мужа по пути из Москвы в Вашингтон

Жена Овечкина Анастасия Шубская узнала о болезни мужа по пути из Москвы в Вашингтон
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Североамериканский журналист Саманта Пелл, специализирующаяся на освещении «Вашингтон Кэпиталз», на своей странице в «Твиттере» поделилась небольшой информацией по поводу получения капитаном «столичных» Александром Овечкиным положительного теста на коронавирус.

По словам журналиста, жена российского нападающего Анастасия Шубская находилась в полёте, когда пришла новость о болезни Овечкина. Женщина направлялась из Москвы в Вашингтон. Завтра, 3 февраля, Шубская собиралась отправиться с мужем в Вегас на Матч всех звёзд НХЛ. Их дети остались в Москве.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», а также не сможет принять участие в Матче звёзд НХЛ, запланированном на 5 февраля.

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