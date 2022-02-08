Расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля 2022 года в Китае пройдут зимние Олимпийские игры. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. «Чемпионат» представляет подробное расписание матчей главных команд турнира.
Согласно регламенту проведения соревнований, 12 мужских команд разделены на три группы, в каждой из которых находятся по четыре сборных. В плей-офф выходят все 12 команд, однако четыре сборные (трое победителей групп и лучшая из команд, занявших второе место в квартете) сразу отправляются в четвертьфинал, тогда как другие команды сыграют квалификационный раунд.
Сборная России (группа B):
09.02 11:40 (мск) – Россия – Швейцария
11.02 07:10 – Дания – Россия
12.02 16:10 – Россия – Чехия
15 февраля пройдут матчи квалификации, 16 февраля – четвертьфиналы, 18 февраля – полуфиналы, 19 февраля – матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 07:10).
- 8 февраля 2022
-
14:57
-
14:39
-
14:21
-
14:11
-
14:06
-
14:00
-
13:25
-
13:18
-
12:30
-
12:10
-
11:54
-
11:42
-
11:23
-
10:35
-
10:29
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:21
-
08:57
-
08:40
-
08:25
-
07:23
-
07:11
-
05:50
-
05:11
-
05:00
-
04:16
-
00:00
- 7 февраля 2022
-
23:43
-
23:11
-
22:41
-
22:02
-
21:38
-
21:25