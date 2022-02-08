Расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля 2022 года в Китае пройдут зимние Олимпийские игры. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. «Чемпионат» представляет подробное расписание матчей главных команд турнира.

Согласно регламенту проведения соревнований, 12 мужских команд разделены на три группы, в каждой из которых находятся по четыре сборных. В плей-офф выходят все 12 команд, однако четыре сборные (трое победителей групп и лучшая из команд, занявших второе место в квартете) сразу отправляются в четвертьфинал, тогда как другие команды сыграют квалификационный раунд.

Сборная России (группа B):

09.02 11:40 (мск) – Россия – Швейцария

11.02 07:10 – Дания – Россия

12.02 16:10 – Россия – Чехия

15 февраля пройдут матчи квалификации, 16 февраля – четвертьфиналы, 18 февраля – полуфиналы, 19 февраля – матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 07:10).