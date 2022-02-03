Мужская сборная России по хоккею прибыла в Пекин

Российские хоккеисты прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх. Самолет с командой приземлился в аэропорту Шоуду в 09:12 по местному времени (04:12 по московскому времени).

Первоначально в среду в Пекин должен был вылететь один самолёт, в котором кроме хоккейной команды должны были находиться также сборные России по сноуборду, лыжному двоеборью, горным лыжам и отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту. Но в связи с возникшей необходимостью был организован отдельный рейс с хоккеистами, передает ТАСС.

Состав команды: вратари — Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА); защитники — Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо», Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»); нападающие — Владимир Ткачёв («Трактор»), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»), Никита Гусев (СКА), Вадим Шипачёв, Станислав Галиев (оба — «Динамо», Москва), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»).

Вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), нападающие Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Кузьменко (СКА), Артем Анисимов («Локомотив») и Кирилл Марченко (СКА) стали запасными.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Новость по теме «Откуда там столько понтов?» Аввакумова об отказе хоккеистов сборной лететь с олимпийцами