Кейн вылетел за борт после жёсткого хита Хэтэуэйа в матче «Вашингтон» — «Эдмонтон»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В одном из эпизодов американский нападающий «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй применил жёсткий хит против канадского нападающего Эвандера Кейна. В итоге, последний вылетел за борт.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.

За последние три матча «Вашингтон» одержал две победы и потерпел одно поражение. «Эдмонтон», в свою очередь, за последние четыре матча одержал три победы и потерпел одно поражение.

На данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции. «Эдмонтон» занимает 11-е место на Западе.