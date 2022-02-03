Кейн вылетел за борт после жёсткого хита Хэтэуэйа в матче «Вашингтон» — «Эдмонтон»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В одном из эпизодов американский нападающий «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй применил жёсткий хит против канадского нападающего Эвандера Кейна. В итоге, последний вылетел за борт.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.
За последние три матча «Вашингтон» одержал две победы и потерпел одно поражение. «Эдмонтон», в свою очередь, за последние четыре матча одержал три победы и потерпел одно поражение.
На данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции. «Эдмонтон» занимает 11-е место на Западе.
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