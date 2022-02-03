Ягр: НХЛ сейчас больше как баскетбол, а не хоккей. Как Матч звёзд, а я их никогда не любил

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, который в возрасте 49 лет продолжает спортивную карьеру, ответил на вопрос, смог бы он сейчас играть в НХЛ.



«Нет, не смогу. Игра сильно изменилась. Мы все играли в 1990-х, знаем, как всё было жёстко. Сейчас мне кажется, что игра теперь стала больше как баскетбол, а не хоккей. Намного больше катания, не так много силовой игры, борьбы у бортов, а именно это я и люблю.



Мне нравится играть в углах, вести борьбу один на один. Скорость никогда не была моим коньком, но я всегда тренируюсь, потому что хочу быть не самым быстрым, но самым сильным. Это другой хоккей, не тот, к которому я привык. Больше похоже на Матч звёзд наших времён, а мне лично никогда не нравились матчи звёзд. Я понимаю, почему их проводят, болельщикам это интересно. Много красивых голов, мастерства, но я не фанат такой игры, мне нравится хоккей пожёстче», — сказал Ягр в эфире TNT.

Яромир Ягр выступал в НХЛ до 2018 года. Сейчас 49-летний нападающий играет за клуб чешской лиги «Рытиржи Кладно».

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