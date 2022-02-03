Ягр: НХЛ сейчас больше как баскетбол, а не хоккей. Как Матч звёзд, а я их никогда не любил

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, который в возрасте 49 лет продолжает спортивную карьеру, ответил на вопрос, смог бы он сейчас играть в НХЛ.
«Нет, не смогу. Игра сильно изменилась. Мы все играли в 1990-х, знаем, как всё было жёстко. Сейчас мне кажется, что игра теперь стала больше как баскетбол, а не хоккей. Намного больше катания, не так много силовой игры, борьбы у бортов, а именно это я и люблю.
Мне нравится играть в углах, вести борьбу один на один. Скорость никогда не была моим коньком, но я всегда тренируюсь, потому что хочу быть не самым быстрым, но самым сильным. Это другой хоккей, не тот, к которому я привык. Больше похоже на Матч звёзд наших времён, а мне лично никогда не нравились матчи звёзд. Я понимаю, почему их проводят, болельщикам это интересно. Много красивых голов, мастерства, но я не фанат такой игры, мне нравится хоккей пожёстче», — сказал Ягр в эфире TNT.
Яромир Ягр выступал в НХЛ до 2018 года. Сейчас 49-летний нападающий играет за клуб чешской лиги «Рытиржи Кладно».
- 3 февраля 2022
-
05:19
-
05:14
-
04:38
-
04:31
-
03:32
-
01:53
- 2 февраля 2022
-
23:57
-
23:46
-
23:37
-
23:27
-
23:18
-
23:00
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:15
-
22:14
-
22:04
-
21:38
-
21:38
-
21:17
-
20:57
-
20:35
-
20:15
-
19:51
-
19:28
-
19:09
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:08
-
18:02
-
18:00
-
17:46
-
17:25