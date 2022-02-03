Евгений Кузнецов забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче с «Эдмонтоном»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».



На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче ничейный – 3:3.



На 43-й минуте матча счёт сравнял российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов. Эта шайба стала 14-й в сезоне для 29-летнего форварда.



За последние три матча «Вашингтон» одержал две победы и потерпел одно поражение. «Эдмонтон», в свою очередь, за последние четыре матча одержал три победы и потерпел одно поражение.



На данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции. «Эдмонтон» занимает 11-е место на Западе.