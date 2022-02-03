Евгений Кузнецов забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче с «Эдмонтоном»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Эдмонтон Ойлерз».
На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче ничейный – 3:3.
На 43-й минуте матча счёт сравнял российский нападающий хозяев Евгений Кузнецов. Эта шайба стала 14-й в сезоне для 29-летнего форварда.
За последние три матча «Вашингтон» одержал две победы и потерпел одно поражение. «Эдмонтон», в свою очередь, за последние четыре матча одержал три победы и потерпел одно поражение.
На данный момент «Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции. «Эдмонтон» занимает 11-е место на Западе.
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