Гол Кузнецова не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Эдмонтоном»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:3.
Уже на 2-й минуте форвард гостей Леон Драйзайтль открыл счёт в матче. Через 2 минуты преимущество удвоил Эвандер Кейн. А ещё через две минуты забил и Коннор Макдэвид.На 8-й минуте первую для своей команды шайбу забросил Ларс Эллер. На 30-й минуте расставание до минимума сократил Конор Шири. На 43-й минуте российский нападающий Евгений Кузнецов сравнял счёт. Но на 56-й минуте Райан Ньюджент-Хопкинс вновь вывел гостей вперёд. А на 59-й минуте он же поставил точку в матче.
Илью Самсонова заменили после трёх пропущенных шайб за 5 минут. Дмитрий Орлов очков не набрал. Александр Овечкин заболел коронавирусом.
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