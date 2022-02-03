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Гол Кузнецова не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Эдмонтоном»

Гол Кузнецова не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Эдмонтоном»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:3.

Уже на 2-й минуте форвард гостей Леон Драйзайтль открыл счёт в матче. Через 2 минуты преимущество удвоил Эвандер Кейн. А ещё через две минуты забил и Коннор Макдэвид.На 8-й минуте первую для своей команды шайбу забросил Ларс Эллер. На 30-й минуте расставание до минимума сократил Конор Шири. На 43-й минуте российский нападающий Евгений Кузнецов сравнял счёт. Но на 56-й минуте Райан Ньюджент-Хопкинс вновь вывел гостей вперёд. А на 59-й минуте он же поставил точку в матче.

Илью Самсонова заменили после трёх пропущенных шайб за 5 минут. Дмитрий Орлов очков не набрал. Александр Овечкин заболел коронавирусом.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Сеси, Маклауд) – 01:30' (5x5)   0:2 Кейн (Кит, Сеси) – 03:01' (5x5)   0:3 Макдэвид (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 05:07' (5x4)   1:3 Эллер (Шульц) – 07:36' (5x5)   2:3 Шири (Фегервары, Бекстрём) – 29:16' (5x5)   3:3 Кузнецов – 42:48' (5x5)   3:4 Ньюджент-Хопкинс (Хайман) – 55:57' (4x5)   3:5 Ньюджент-Хопкинс (Кейн, Кит) – 58:55' (en)
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