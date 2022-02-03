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«Сиэтл» всухую обыграл «Айлендерс», «Детройт» уступил «Лос-Анджелесу»

«Сиэтл» всухую обыграл «Айлендерс», «Детройт» уступил «Лос-Анджелесу»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в матче одержали гости со счётом 3:0.

У победителей забивали Джаред Макканн, Винс Данн и Мэйсон Эпплтон.

У российского голкипера Семёна Варламова 28 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Макканн (Эберле, Джордано) – 46:04' (5x5)   0:2 Данн (Эпплтон, Ларссон) – 48:35' (5x5)   0:3 Эпплтон (Блэквелл, Макканн) – 59:58' (en)

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

В параллельном матче в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Филлип Дано (дубль), Артур Калиев, Виктор Арвидссон и Адриан Кемпе. У хозяев заброшенными шайбами отметились Майкл Расмуссен, Тайлер Бертуцци и Джо Велено.

Российский нападающий Владислав Наместников оков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Расмуссен (Задина, Гронек) – 17:05' (5x5)   1:1 Дано (Странд, Мур) – 32:47' (5x5)   1:2 Калиев (Лизотт, Странд) – 38:11' (5x5)   2:2 Бертуцци (Линдстрём, Ларкин) – 48:39' (5x5)   2:3 Дано (Мур, Арвидссон) – 52:12' (5x5)   2:4 Арвидссон (Копитар, Даути) – 58:33' (en)   3:4 Велено (Ганье, Смит) – 59:13' (5x5)   3:5 Кемпе – 59:50' (en)
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