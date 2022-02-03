«Сиэтл» всухую обыграл «Айлендерс», «Детройт» уступил «Лос-Анджелесу»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в матче одержали гости со счётом 3:0.
У победителей забивали Джаред Макканн, Винс Данн и Мэйсон Эпплтон.
У российского голкипера Семёна Варламова 28 сейвов.
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В параллельном матче в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:3.
В составе победителей забивали Филлип Дано (дубль), Артур Калиев, Виктор Арвидссон и Адриан Кемпе. У хозяев заброшенными шайбами отметились Майкл Расмуссен, Тайлер Бертуцци и Джо Велено.
Российский нападающий Владислав Наместников оков не набрал.
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