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Кирилл Капризов забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго»

Кирилл Капризов забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости идёт второй период. В счёте ведут гости – 3:0.

На 35-й минуте очередной гол своей команды забил российский нападающий Кирилл Капризов. Ассистировал же ему норвежский форвард Матс Цуккарелло.

До Капризова на 25-й минуте забросил первую шайбу в матче Фредерик Годро, которому ассистировали Юнас Бородин и Кевин Фиала. И на 27-й минуте забил Цуккарелло. Результативные передачи на счету Джордана Гринвея и Брэндона Дюхайма.

Для Капризова эта шайба стала 19-й в сезоне. Он проводит свой 40-й матч. Также на его счету 34 голевве передачи.

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