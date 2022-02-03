Кирилл Капризов забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимает «Миннесоту Уайлд».



На момент написания новости идёт второй период. В счёте ведут гости – 3:0.



На 35-й минуте очередной гол своей команды забил российский нападающий Кирилл Капризов. Ассистировал же ему норвежский форвард Матс Цуккарелло.



До Капризова на 25-й минуте забросил первую шайбу в матче Фредерик Годро, которому ассистировали Юнас Бородин и Кевин Фиала. И на 27-й минуте забил Цуккарелло. Результативные передачи на счету Джордана Гринвея и Брэндона Дюхайма.



Для Капризова эта шайба стала 19-й в сезоне. Он проводит свой 40-й матч. Также на его счету 34 голевве передачи.