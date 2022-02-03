Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Женская сборная Китая по хоккею уступила Чехии на Олимпиаде-2022

Женская сборная Китая по хоккею уступила Чехии на Олимпиаде-2022
Комментарии

Сегодня, 3 февраля, в Пекине (Китай) на арене «Укэсун Спортс-центр» стартовал женский олимпийский турнир по хоккею. В этом матче хозяйка Олимпиады – сборная Китая – встречалась с командой Чехии и уступила со счётом 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

В составе чешской команды отличились Тереза Радова, Дениса Кршижова и Михаэла Пейзлова.

На 30-й минуте матча китайская хоккеистка Лэ Ми реализовала большинство и забросила первую шайбу в истории сборных Китая по хоккею на Олимпийских играх.

Отметим, что настоящее имя спортсменки (до натурализации) – Ханна Миллер, она – одна из большого числа натурализованных хоккеисток китайской команды.

Напомним, команды выступают в одной группе с командами Японии, Швейцарии и Дании.

Олимпийские игры 2022 (ж). Группа B
03 февраля 2022, четверг. 07:10 МСК
Чехия
Окончен
3 : 1
Китай
1:0 Радова (Ванишова, Тейралова) – 10:38' (5x5)   2:0 Кршижова (Нойбауэрова, Чаянова) – 23:57' (5x5)   2:1 Ми (Линь, Ван) – 29:02' (5x4)   3:1 Пейзлова (Горалкова) – 46:27' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022