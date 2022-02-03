Женская сборная Китая по хоккею уступила Чехии на Олимпиаде-2022
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Сегодня, 3 февраля, в Пекине (Китай) на арене «Укэсун Спортс-центр» стартовал женский олимпийский турнир по хоккею. В этом матче хозяйка Олимпиады – сборная Китая – встречалась с командой Чехии и уступила со счётом 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).
В составе чешской команды отличились Тереза Радова, Дениса Кршижова и Михаэла Пейзлова.
На 30-й минуте матча китайская хоккеистка Лэ Ми реализовала большинство и забросила первую шайбу в истории сборных Китая по хоккею на Олимпийских играх.
Отметим, что настоящее имя спортсменки (до натурализации) – Ханна Миллер, она – одна из большого числа натурализованных хоккеисток китайской команды.
Напомним, команды выступают в одной группе с командами Японии, Швейцарии и Дании.
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