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В женской сборной России по хоккею назвали игроков, которые находятся на карантине в Китае

В женской сборной России по хоккею назвали игроков, которые находятся на карантине в Китае
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Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико рассказал, кто из игроков команды находится на карантине.

«Перед отъездом на первую тренировку у нас сложились такие обстоятельства, что нас на неё не выпустили. Мы готовились, по расписанию у нас был отъезд, но узнали, что не можем выехать из Олимпийской деревни и провести полноценную тренировку.

По какой причине это произошло? У нас есть шесть человек, которые, скажем так – нас посадили на карантин. Конечно, у этих игроков ещё есть шанс сыграть на Олимпиаде, потому что некоторые уже сдали отрицательные ПЦР-тесты. Кто находится на карантине? Фархутдинова, Гончаренко, Сосина, Николаева, Ганеева и Белякова. Да, это наши лучшие силы, но ничего – в сложившейся ситуации первое время приходится справляться без них. Надеемся, что в ближайшее время они присоединятся к нам», — передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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