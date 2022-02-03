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Женская сборная Канады забросила 12 шайб швейцаркам

Женская сборная Канады забросила 12 шайб швейцаркам
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Сегодня, 3 февраля, в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» женская сборная Канады играла с командой Швейцарии в рамках первого тура группового этапа Олимпийских игр. Встреча завершилась разгромной победой канадок со счётом 12:1 (3:0, 5:0, 4:1).

Единственную шайбу Швейцария забросила на 49-й минуте при счёте 0:9, её автор – Лара Штальдер. У сборной Канады хет-трик оформила Блэйр Тёрнбулл, по дублю забили Сара Филье, Натали Спунер и Лора Стэйси, по одной шайбе на счету Ребекки Джонстон, Эштон Белл и Эрин Эмброуз.

Напомним, эти команды играют в одной группе со сборными России, США и Финляндии.

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