Женская сборная Канады забросила 12 шайб швейцаркам

Сегодня, 3 февраля, в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» женская сборная Канады играла с командой Швейцарии в рамках первого тура группового этапа Олимпийских игр. Встреча завершилась разгромной победой канадок со счётом 12:1 (3:0, 5:0, 4:1).



Единственную шайбу Швейцария забросила на 49-й минуте при счёте 0:9, её автор – Лара Штальдер. У сборной Канады хет-трик оформила Блэйр Тёрнбулл, по дублю забили Сара Филье, Натали Спунер и Лора Стэйси, по одной шайбе на счету Ребекки Джонстон, Эштон Белл и Эрин Эмброуз.



Напомним, эти команды играют в одной группе со сборными России, США и Финляндии.