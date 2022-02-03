Тренер женской сборной России: вчера прибыли два игрока. Заявку на 1-й матч мы набрали

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико прокомментировал ситуацию с коронавирусом в составе команды.
«Мы поддерживаем форму, но больше беспокоимся о том, что не удалось провести контрольные матчи. Девушки очень давно не играли – с декабря, здесь есть сложная ситуация. Заявку на матч со Швейцарией мы уже набрали. Вчера вечером прибыли ещё два игрока, так что заявка на матч будет полной.
Сейчас будем смотреть, как у девчонок сложится ситуация с тестами. Заявка на игру может измениться, потому что мы не знаем, какие результаты получим в ближайшее время. Сдаём тесты два раза в день – с утра и вечером. В зависимости от их результатов и формируется заявка на матч.
Вы знаете, из этой ситуации мы будем выходить с достоинством. Нам ничего не остаётся, кроме как ещё больше сплотиться. Девчонкам нужно играть за себя и за своих подруг. Настроение у них поположительнее, все на позитиве. Мы рады, что вышли из изоляции и получили возможность полноценно потренироваться», — передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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