Защитник женской сборной России: лучше было бы перенести Олимпиаду

Защитник женской хоккейной сборной России Анна Шибанова рассказала о тренировочном процессе в Пекине.

«В номере тренировались в эти дни. Тяжело без игровой практики, многие очень давно не катались. Сегодня на льду было видно, что нам тяжело. Плюс кто-то позже прилетел, кто-то раньше, мы в Новогорске застряли без формы, вообще не катались. Тяжело.



Конечно, есть нервозность, переживаем. Все понимают, что долго не катались, сидели в номерах. Думаю, что по ходу турнира будем набирать ход, на раскатках и тренировках дорабатывать моменты. Хорошо, что мы в группе А.



Я не была на прошлой Олимпиаде, а по сравнению с сочинской Олимпиадой эта – небо и земля. Ждёшь тесты, дрожишь. Вроде симптомов ни у кого нет, а девчонок увезли, показывает положительный. С этими тестами сидишь, трясёшься, просыпаешься – бам, давай, уезжай.



Насколько я знаю, девчонки, которые болеют без симптомов, живут в другой гостинице на изоляции. А у кого есть симптомы, те в госпитале. Присылали оттуда пару фотографий, очень жёстко.



Учитывая нашу ситуацию, лучше, конечно, было бы перенести Олимпиаду, потому что у нас очень много заболевших, тяжело. В госпитале у нас Катя Николаева и Диана Фахрутдинова», – передаёт слова Шибановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.