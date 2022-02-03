Защитник женской сборной России: лучше было бы перенести Олимпиаду

Защитник женской хоккейной сборной России Анна Шибанова рассказала о тренировочном процессе в Пекине.
«В номере тренировались в эти дни. Тяжело без игровой практики, многие очень давно не катались. Сегодня на льду было видно, что нам тяжело. Плюс кто-то позже прилетел, кто-то раньше, мы в Новогорске застряли без формы, вообще не катались. Тяжело.
Конечно, есть нервозность, переживаем. Все понимают, что долго не катались, сидели в номерах. Думаю, что по ходу турнира будем набирать ход, на раскатках и тренировках дорабатывать моменты. Хорошо, что мы в группе А.
Я не была на прошлой Олимпиаде, а по сравнению с сочинской Олимпиадой эта – небо и земля. Ждёшь тесты, дрожишь. Вроде симптомов ни у кого нет, а девчонок увезли, показывает положительный. С этими тестами сидишь, трясёшься, просыпаешься – бам, давай, уезжай.
Насколько я знаю, девчонки, которые болеют без симптомов, живут в другой гостинице на изоляции. А у кого есть симптомы, те в госпитале. Присылали оттуда пару фотографий, очень жёстко.
Учитывая нашу ситуацию, лучше, конечно, было бы перенести Олимпиаду, потому что у нас очень много заболевших, тяжело. В госпитале у нас Катя Николаева и Диана Фахрутдинова», – передаёт слова Шибановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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