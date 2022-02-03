Шохина — о ситуации с ПЦР-тестами: вообще непонятно, с чего так происходит

Капитан женской сборной России по хоккею Анна Шохина рассказала о карантине в команде.



«Эмоции положительные, несмотря на то что мы несколько дней сидели на карантине. Безумно рады тренировке! Потренировались, ещё больше эмоций получили, все рады.



Сидя в номерах, сами тренировались. Тяжело, но тренировались. Есть всякие программы. Сегодня ничего страшного, разбегались. Хорошо, что сегодня нам разрешили сходить на тренировку. Разбегались, велосипед покрутили. Хоть и с такими условиями, но всё равно готовы биться.



Китайская еда уже немного поднадоела. Не ожидали, что будет такое питание, но ладно, ничего страшного.



Не обидно, что мужская сборная летела на отдельном самолёте, а мы – нет. Раз так случилось, значит, так должно было быть. Не знали, что мужская сборная так полетит.



Очень странно, как может быть такое, что сначала положительный, потом два отрицательных, потом опять положительный. Так было у тех, кто у нас ещё на карантине. Очень странно, почему так получается? Так же и люди, которые все вакцинировались в России, непонятно сколько отрицательных тестов сдали, а потом сюда прилетают – положительные. С чего так происходит, вообще непонятно.



По условиям немного неудобно, что запасные живут в другом отеле. Если вечером игра и днём раскатка, им нужно полчаса ехать в отель, потом покушать, а когда отдыхать? Совсем неудобно целый день ездить.



Статус капитана не давит, просто больше ответственности. Прекрасно понимаю, что я должна поддерживать девчонок, где-то подсказывать. Всё хорошо, надо доказывать игрой.



Девочки, которые остаются на карантине, – большая потеря для нас. К сожалению, случилось так, мы ждём их с нетерпением. Желаем девчонкам выздоровления, будем как-то биться без них», – передаёт слова Шохиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.