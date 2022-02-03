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Шибанова: Фархутдинова и Николаева в госпитале, присылали оттуда фото — очень жёстко

Шибанова: Фархутдинова и Николаева в госпитале, присылали оттуда фото — очень жёстко
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Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова рассказала, что две хоккеистки попали в госпиталь из-за коронавируса в команде.

«Насколько я знаю, девчонки, которые болеют без симптомов, живут в другой гостинице на изоляции. А у кого есть симптомы, те в госпитале. Присылали оттуда пару фотографий, очень жёстко.

В госпитале у нас Катя Николаева и Диана Фархутдинова», – передаёт слова Шибановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, перед вылетом в Китай хоккеистки сдали пять отрицательных тестов на коронавирус. По прилёте в Пекин сразу несколько игроков сборной сдали положительные тесты.

Ранее сообщалось, что позднее к команде добавились ещё две хоккеистки. Таким образом, заявка на первую игру со Швейцарией будет полной.

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