Шибанова: Фархутдинова и Николаева в госпитале, присылали оттуда фото — очень жёстко

Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова рассказала, что две хоккеистки попали в госпиталь из-за коронавируса в команде.



«Насколько я знаю, девчонки, которые болеют без симптомов, живут в другой гостинице на изоляции. А у кого есть симптомы, те в госпитале. Присылали оттуда пару фотографий, очень жёстко.



В госпитале у нас Катя Николаева и Диана Фархутдинова», – передаёт слова Шибановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, перед вылетом в Китай хоккеистки сдали пять отрицательных тестов на коронавирус. По прилёте в Пекин сразу несколько игроков сборной сдали положительные тесты.



Ранее сообщалось, что позднее к команде добавились ещё две хоккеистки. Таким образом, заявка на первую игру со Швейцарией будет полной.

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