Шипачёв: очень рад, что выбрали меня капитаном. Постараюсь оправдать ожидания

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв рассказал о полёте в Пекин и ожиданиях от Олимпийских игр.
«Полёт нормально прошёл, спали, потому что летели ночью. Сейчас хотим посмотреть, куда мы попали, условия.
Ожидания? Думаю, всё будет отлично. Настроение отличное, хочется побыстрее потренироваться и посмотреть все объекты.
Накладывает ли капитанство особую ответственность? Конечно, ответственность огромная. Очень рад, что выбрали меня капитаном. Постараюсь оправдать ожидания.
Думаю ли о том, что могут выбрать знаменосцем? Нет, об этом не думаю. Как будет, так будет. Если вдруг? Тогда обрадуюсь», – цитирует Шипачёва телеграм-канал Олимпийского комитета России.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.
Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
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