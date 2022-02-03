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«Амур» расторг контракт с Ленцом

«Амур» расторг контракт с Ленцом
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Хабаровский «Амур» расторг контракт с нападающим Раданом Ленцом, сообщает официальный «Инстаграм» команды.

Текущий сезон был первым для Ленца в КХЛ. Форвард провёл 49 матчей и набрал 17 очков: забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач.

Отметим, что хоккеит вошёл в заявку чешской сборной на предстоящую Олимпиаду.

Напомним, ранее хабаровчане расторгли контракты с Русланом Педаном и Давидом Томашеком.

На данный момент подопечные Михаила Кравеца с 46 очками после 50 игр занимают девятое место в таблице Восточной конференции.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф. На восьмом месте на Востоке идёт «Барыс», у которого 48 баллов после 47 встреч.

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