«Амур» расторг контракт с Ленцом

Хабаровский «Амур» расторг контракт с нападающим Раданом Ленцом, сообщает официальный «Инстаграм» команды.

Текущий сезон был первым для Ленца в КХЛ. Форвард провёл 49 матчей и набрал 17 очков: забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач.

Отметим, что хоккеит вошёл в заявку чешской сборной на предстоящую Олимпиаду.

Напомним, ранее хабаровчане расторгли контракты с Русланом Педаном и Давидом Томашеком.



На данный момент подопечные Михаила Кравеца с 46 очками после 50 игр занимают девятое место в таблице Восточной конференции.



По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф. На восьмом месте на Востоке идёт «Барыс», у которого 48 баллов после 47 встреч.