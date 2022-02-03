Кузнецов рассказал о заменившем Овечкина Снайвли, который проводил 4-й матч в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5).

«Совсем не так нам нужно начинать спаренные матчи. Но, к сожалению, мы именно так и начали. У нас очень хорошо получилось отыграться. Однако в концовке немного не повезло. Мне показалось, что соперник выглядел более свежим. Потому что мы играли прошлой ночью, а они отдыхали два дня. Тут не должно быть оправданий. Но какие-то моменты из этого матча мне понравились.



Мы всегда хотим биться друг за друга, делать на льду правильные вещи. Правда, это не всегда получается, вот и возникают такие качели. Но мы будем и дальше работать с усердием и сражаться, чтобы достичь успеха.

В нашем звене Овечкина заменил Снайвли, проводивший четвёртый матч в НХЛ? Мы тренировались вместе этим летом. Он выглядит как ребёнок. Мы провели много времени вместе в межсезонье. Я видел, как он старается. И теперь парень получил шанс сыграть в топ-звене. Надеюсь, у него дальше пойдёт-поедет в НХЛ. Всегда приятно видеть, как молодые ребята пробиваются наверх», – цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ на русском языке.