Кузнецов рассказал о заменившем Овечкина Снайвли, который проводил 4-й матч в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5).
«Совсем не так нам нужно начинать спаренные матчи. Но, к сожалению, мы именно так и начали. У нас очень хорошо получилось отыграться. Однако в концовке немного не повезло. Мне показалось, что соперник выглядел более свежим. Потому что мы играли прошлой ночью, а они отдыхали два дня. Тут не должно быть оправданий. Но какие-то моменты из этого матча мне понравились.
Мы всегда хотим биться друг за друга, делать на льду правильные вещи. Правда, это не всегда получается, вот и возникают такие качели. Но мы будем и дальше работать с усердием и сражаться, чтобы достичь успеха.
В нашем звене Овечкина заменил Снайвли, проводивший четвёртый матч в НХЛ? Мы тренировались вместе этим летом. Он выглядит как ребёнок. Мы провели много времени вместе в межсезонье. Я видел, как он старается. И теперь парень получил шанс сыграть в топ-звене. Надеюсь, у него дальше пойдёт-поедет в НХЛ. Всегда приятно видеть, как молодые ребята пробиваются наверх», – цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 3 февраля 2022
-
11:45
-
11:33
-
11:28
-
11:20
-
11:11
-
11:06
-
11:02
-
10:45
-
10:22
-
10:01
-
09:57
-
09:49
-
09:45
-
09:37
-
09:11
-
08:43
-
08:30
-
08:26
-
08:16
-
07:31
-
07:19
-
06:48
-
06:29
-
05:47
-
05:19
-
05:14
-
04:38
-
04:31
-
03:32
-
01:53
- 2 февраля 2022
-
23:57
-
23:46
-
23:37
-
23:27
-
23:18