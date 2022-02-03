Крикунов — о Кузьменко: его статистике может позавидовать любой игрок этой сборной

Экс главный тренер сборной России, ныне наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов удивлён информации, что нападающего СКА Андрея Кузьменко не включили в состав сборной России из-за якобы плохой игры без шайбы.
«Это похоже, на вброс, что сейчас нередко бывает. Как раз это тот случай, когда всем всё очевидно. Ни у кого из нападающих основного состава в этом сезоне нет такого показателя полезности, как у Андрея. Кузьменко, к слову, второй бомбардир КХЛ. Его статистике может позавидовать любой игрок нынешней сборной, за исключением разве что Вадима Шипачёва. Только у капитана динамовцев набранных очков больше. Любая команда должна быть сбалансирована – кто-то должен забивать, кто-то — играть без шайбы, а кто-то — «таскать рояль». Мне непонятно, как можно быть лучшим по плюс-минус, не участвуя в оборонительной игре? В СКА Андрей играет в звене с Кемппайненом, но у сборной России есть Кадейкин, который очень похож по манере на финского центра. Но и Кадейкин сейчас в резерве, Бурдасова вообще не взяли в Пекин, а ведь можно было сделать интересное, результативное и надёжное звено.
Почему эта информация появилась? Скорее всего, нужно было как-то «отмазаться» после того, как Кузьменко сделал хет-трик в двусторонке, поэтому и запустили эту утку. Но вопросов стало даже больше, потому что выглядит всё это совсем неубедительно», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
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