Юдин: если бы Кузьменко не отрабатывал в обороне, никаких «+15» у него не было бы в помине

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник сборной России, ныне тренер Александр Юдин прокомментировал ситуацию с Андреем Кузьменко, который остался за бортом олимпийской сборной России.
«Чтобы понять, как играет Кузьменко без шайбы, достаточно посмотреть на его плюс-минус. Если бы Андрей не отрабатывал в обороне, никаких «+15» у него не было бы в помине. При этом он нападающий забивной, креативный, доказал это и на сборе в Новогорске, забросив три шайбы в двусторонке. Я бы сравнил Кузьменко с молодым Павлом Буре или Алексеем Яшиным. Это игрок-сюрприз, от него можно ждать чего угодно, он способен на неординарные действия на площадке. Держать его в резерве – непонятное для меня решение.
Много уже говорилось, что они с Бурдасовым – готовая ударная связка для сборной. Антона я вообще считаю на данный момент сильнейшим форвардом КХЛ – отличная скорость, мышление, хороший бросок, он очень умный хоккеист, напоминающий Сергея Федорова и Евгения Малкина в лучшие их годы. У ребят был отличный шанс попасть на Олимпиаду. И я уверен, что они бы помогли команде, были бы в ней лидерами.
Сейчас, получается, в сборной остался всего один полевой игрок из СКА – Гусев. Марченко убрали из основы, по Кузьменко вот появляются такие, мягко говоря, странные инсайды. Выглядит как зачистка сборной от представителей лидера «Запада». Политика не должна вмешиваться в ситуацию в команде. Олимпиада – самый престижный турнир, и туда должны лететь сильнейшие, независимо от политической ситуации. Только и остаётся, что строить такие догадки, потому что штаб никак не комментирует свои решения по составу», – сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
- 3 февраля 2022
-
12:03
-
11:45
-
11:33
-
11:28
-
11:20
-
11:11
-
11:06
-
11:02
-
10:45
-
10:22
-
10:01
-
09:57
-
09:49
-
09:45
-
09:37
-
09:11
-
08:43
-
08:30
-
08:26
-
08:16
-
07:31
-
07:19
-
06:48
-
06:29
-
05:47
-
05:19
-
05:14
-
04:38
-
04:31
-
03:32
-
01:53
- 2 февраля 2022
-
23:57
-
23:46
-
23:37
-
23:27