Юдин: если бы Кузьменко не отрабатывал в обороне, никаких «+15» у него не было бы в помине

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник сборной России, ныне тренер Александр Юдин прокомментировал ситуацию с Андреем Кузьменко, который остался за бортом олимпийской сборной России.



«Чтобы понять, как играет Кузьменко без шайбы, достаточно посмотреть на его плюс-минус. Если бы Андрей не отрабатывал в обороне, никаких «+15» у него не было бы в помине. При этом он нападающий забивной, креативный, доказал это и на сборе в Новогорске, забросив три шайбы в двусторонке. Я бы сравнил Кузьменко с молодым Павлом Буре или Алексеем Яшиным. Это игрок-сюрприз, от него можно ждать чего угодно, он способен на неординарные действия на площадке. Держать его в резерве – непонятное для меня решение.



Много уже говорилось, что они с Бурдасовым – готовая ударная связка для сборной. Антона я вообще считаю на данный момент сильнейшим форвардом КХЛ – отличная скорость, мышление, хороший бросок, он очень умный хоккеист, напоминающий Сергея Федорова и Евгения Малкина в лучшие их годы. У ребят был отличный шанс попасть на Олимпиаду. И я уверен, что они бы помогли команде, были бы в ней лидерами.



Сейчас, получается, в сборной остался всего один полевой игрок из СКА – Гусев. Марченко убрали из основы, по Кузьменко вот появляются такие, мягко говоря, странные инсайды. Выглядит как зачистка сборной от представителей лидера «Запада». Политика не должна вмешиваться в ситуацию в команде. Олимпиада – самый престижный турнир, и туда должны лететь сильнейшие, независимо от политической ситуации. Только и остаётся, что строить такие догадки, потому что штаб никак не комментирует свои решения по составу», – сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.