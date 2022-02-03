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Анисимов и Плотников не полетели в Пекин из-за положительных тестов на коронавирус

Анисимов и Плотников не полетели в Пекин из-за положительных тестов на коронавирус
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Нападающие Сергей Плотников и Артём Анисимов не полетели в Пекин на Олимпийские игры — 2022 со сборной России из-за положительных тестов на коронавирус, сообщает «Спорт-экспресс».

Отметим, что Плотников находится в основном составе команды, Анисимов — запасной. По той же причине пока в Китай не поехал тренер по ОФП Хассан Саид.

Ранее сообщалось, что самолёт с командой приземлился в аэропорту Шоуду в 09:12 по местному времени (04:12 мск). Позднее вся команда сдала тесты на коронавирус.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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