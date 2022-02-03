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Русский вратарь «Эссята» — об игре в Финляндии: бегают без обороны в две стороны

Русский вратарь «Эссята» — об игре в Финляндии: бегают без обороны в две стороны
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Голкипер «Эссята» Константин Волков в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал о стиле игры в финской лиге.

«Здесь хоккей чуть побыстрее, в каких-то моментах поумнее, к нему нужно адаптироваться. У них есть свой стиль, довольно непонятный — они не бросают просто так вообще. Здесь не так много бросают, но потом смотришь: из 25 бросков 10 голевых моментов. В одной игре с «Ильвесом» семь раз «один в ноль» убегали, а в матче с ТПС — 10 раз «два в один». Это очень странный хоккей, не вязкий, они бегают без обороны в две стороны», – сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

В текущем сезоне вратарь провёл 25 матчей в чемпионате Финляндии, но ни в одном из них не оформил шат-аут.

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