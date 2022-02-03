Играющий в Финляндии российский вратарь рассказал о местных шутках о вакцине «Спутник»

Голкипер «Эссята» Константин Волков в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал, похожи ли финны на русских и о местных шутках про Россию.



«Похожи только тем, что нация любит водку — меня первые месяцы повсеместно спрашивали про водку и русских. Я водку терпеть не могу и не пью её вообще. У них другая культура питания, пришлось адаптироваться к еде, до сих пор не могу их некоторые продукты есть. Система тренировок тоже иная, даже чемпионат построен иначе — у них всегда воскресенье выходной, а в России без разницы, когда ты играешь и тренируешься. Ещё здесь постоянно шутят про Путина, про «Спутник».



У нас был общекомандный ужин летом перед началом чемпионата — там были заслуженные ветераны местного хоккея, толкнули речь на финском, мне никто не переводил. От клуба там были подарки — всё, что делают в городе. Были чашки с эмблемой клуба, кофе местный, а ещё пробники духов в прозрачной пробирке. Я сидел с финнами за столом, один из них взял этот пробник, протянул и сказал: «Держи, это твоя вакцина «Спутник», — все начали смеяться. Я не знаю, что пишут у них в новостях, но они к этой вакцине относятся со смехом», – сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.