Вратарь «Эссята»: все хотят приобрести русского вратаря, это похоже на тренд или культ

Голкипер «Эссята» Константин Волков в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал о методах подготовки вратарей в России и Финляндии.



«В Финляндии нет какого-то особенного подхода к работе с вратарями, но мне помогают и указывают на ошибки. Меня никто не пытается заставить играть так, как хочет тренер вратарей, он указывает на явные ошибки и по большей части является психологом и другом, который всегда готов помочь и выслушать.



В России последние года три-четыре вратарей готовят, мне кажется, очень сильно. Я бы хотел посмотреть, как работают в Америке, но там пока не был даже в лагерях. В России появилось много молодых хороших тренеров, которые дают результат. Столько вратарей уехало и в НХЛ, и в АХЛ, здесь шесть наших вратарей. Это даже похоже на какой-то тренд или культ — все хотят приобрести русского вратаря, все их любят.



В «Югре» работает отличный тренер — мы даже тренировки снимали и прорабатывали, причём он их снимал на камеру GoPro. Всё это потом разбиралось, игры по несколько раз разбирали и анализировали. В Финляндии хорошие тренеры, но и в России они отлично работают», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.