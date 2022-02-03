Фролик: если бы НХЛ была на Олимпиаде, у меня бы не было шанса сыграть здесь

Нападающий сборной Чехии Михаэль Фролик поделился ожиданиями от предстоящей Олимпиады-2022.

«Прилетел утром, долгий был день, перелёт. Мой результат теста пришёл быстро, был счастлив, что смог выйти на лёд, пропотеть, а сейчас буду очень рад пойти спать. Надеюсь, дальше всё будет так же, наша команда будет здорова и мы хорошо проведём турнир.

Если бы игроки НХЛ были на Олимпиаде, наверное, у меня бы не было шанса сыграть здесь. Но у других игроков из Европы появилась возможность попасть в сборную. Очень рад быть здесь, это моя вторая Олимпиада. Постараюсь использовать свой опыт, помогать молодым ребятам и команде.

Всегда надеешься на отрицательный тест, но теперь, когда мы уже здесь, надо наслаждаться Олимпиадой. Когда мы тренировались дома, было не так здорово, но теперь мы здесь, увидели тренерский штаб, всех. Радостно быть здесь и играть за свою страну.

У сборной Чехии был не лучший сезон в международных турнирах, всегда есть какие-то беспокойства. Но у нас абсолютно новая команда, а на коротких турнирах может случиться всё, что угодно. Мы хотим хорошо стартовать, если мы хорошо сыграем первые два матча, можем добиться успеха. Главное – сплотиться, найти «химию», надо быть готовыми к турниру», – передаёт слова Фролика корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.