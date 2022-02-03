ФХР сделала заявление по ситуации с Плотниковым и Анисимовым

Федерация хоккея России в «Твиттере» сообщила, что сдавшие положительные тесты на коронавирус форварды Сергей Плотников и Артём Анисимов могут присоединиться к команде в ближайшее время. На данный момент хоккеисты в Москве.



Напомним, первую тренировку российские хоккеисты проведут завтра, 4 февраля.



Ранее сообщалось, что самолёт с командой приземлился в аэропорту Шоуду в 09:12 по местному времени (04:12 мск). Позднее вся команда сдала тесты на коронавирус.



Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.



Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

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