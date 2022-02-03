У хоккеиста сборной России пограничный тест на коронавирус. Его проверят ещё раз

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на пресс-конференции сообщил, что у одного российского хоккеиста пограничный тест на коронавирус. 3-4 февраля его проверят ещё раз.
Отметим, что на данный момент имя спортсмена не называется.
Напомним, российские хоккеисты прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх и сдали тесты на коронавирус. Самолёт с командой приземлился в аэропорту Шоуду в 09:12 по местному времени (04:12 мск).
Первоначально в среду, 2 февраля, в Пекин планировался вылет одного самолёта, в котором, кроме хоккейной команды, должны были находиться также сборные России по сноуборду, лыжному двоеборью, горным лыжам и отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту. Но в связи с возникшей необходимостью был организован отдельный рейс с хоккеистами.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.
Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
- 3 февраля 2022
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