Г. Орлов: отдельный рейс сборной России по хоккею — это нормально. Какое тут неуважение?

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о положительных тестах в составе сборной России по хоккею, которая ранее отправилась на Олимпийские игры в Пекин (Китай) отдельным рейсом.



«Ну какое может быть неуважение? Кто это говорит? Хоккеисты же видели, как собрали два состава фигуристов, поселили в одном месте, и три человека там заболели. Нельзя общаться с другими, тем более со своими. Зачем? Конечно, отдельный рейс — это дорого, но ОКР должен был подумать, чтобы как-то доставить туда людей как можно более изолированно.



Считаю, что это абсолютно нормально. Чем меньше шансов заразиться, тем лучше. Я за то, чтобы спасать спортсменов, потому что они очень дорого стоят во всех смыслах. Там один спортсмен может решить судьбу золотой медали, даже в командных видах», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».