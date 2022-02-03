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Г. Орлов: отдельный рейс сборной России по хоккею — это нормально. Какое тут неуважение?

Г. Орлов: отдельный рейс сборной России по хоккею — это нормально. Какое тут неуважение?
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о положительных тестах в составе сборной России по хоккею, которая ранее отправилась на Олимпийские игры в Пекин (Китай) отдельным рейсом.

«Ну какое может быть неуважение? Кто это говорит? Хоккеисты же видели, как собрали два состава фигуристов, поселили в одном месте, и три человека там заболели. Нельзя общаться с другими, тем более со своими. Зачем? Конечно, отдельный рейс — это дорого, но ОКР должен был подумать, чтобы как-то доставить туда людей как можно более изолированно.

Считаю, что это абсолютно нормально. Чем меньше шансов заразиться, тем лучше. Я за то, чтобы спасать спортсменов, потому что они очень дорого стоят во всех смыслах. Там один спортсмен может решить судьбу золотой медали, даже в командных видах», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

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