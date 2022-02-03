Кожевников — о Шипачёве в роли знаменосца: к хоккеистам большое доверие страны и сборной

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выбор Вадима Шипачёва в качестве знаменосца сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Фаткулина и Шипачёв заслужили право нести флаг своими выступлениями на Олимпиадах и первенствах мира. Ольга — знаменитая конькобежка, а Вадим — капитан сборной по хоккею. От нас с флагом всегда ходили хоккеисты — уже традиция. К ним большое доверие страны и всей сборной», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Также знаменосцем российской команды станет серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина. Напомним, церемония открытия зимней Олимпиады — 2022 состоится в пятницу, 4 февраля, и начнётся в 15:00 мск. Сборная России из-за санкций ВАДА выступит как команда ОКР.
- 3 февраля 2022
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