Назаров: не понимаю, почему одни из лучших бомбардиров КХЛ не нужны сборной России

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал состав сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), оценил выбор Вадима Шипачёва в качестве знаменосца российской команды, а также рассказал о предстоящем Sochi Winter Cup.



«Начинается Олимпиада, завтра все ждём церемонию открытия. Конечно, это круто, когда стартует такое событие. Весь мир, не только спортивный, за ним следит. Впереди зрителей ждут увлекательные матчи. Как тренер буду особенно пристально наблюдать за хоккейными играми.



Что касается сборных, то считаю, что все национальные команды в целом сбалансированы. Что могу сказать по составу нашей сборной? Вопросы есть, меня многое удивило. Имею ли я в виду отсутствие в составе Кузьменко и Бурдасова, а также перелёт в Пекин на отдельном чартере? И это в том числе. Не понимаю, почему одни из лучших бомбардиров КХЛ не нужны сборной России. Мне с профессиональной точки зрения интересно, как объяснят это наши тренеры. Может, они этого не знают? Считаю, что пресс-служба команды должна работать лучше. Именно из-за недосказанности и появляются все эти слухи и догадки в Интернете. Нужно всё чётко и доходчиво объяснять людям.



Очень рад за капитана сборной России Вадима Шипачёва, который будет одним из знаменосцев нашей делегации на Олимпиаде. Страна по достоинству оценила вклад Вадима в развитие отечественного хоккея.



Хоккейный клуб «Сочи» во время Олимпиады продолжает активно работать и тренироваться. Во время паузы проведём турнир Sochi Winter Сup. В нём примет участие «Сочи», а также «Адмирал» и СКА. Поддерживаем себя в хорошей форме, у всех ребят боевой настрой», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.