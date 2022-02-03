Семеро игроков сборной Латвии по хоккею сдали положительный ковид-тест по прилёте в Пекин

Твиттер-аккаунт сборной Латвии по хоккею сообщил, что семеро хоккеистов национальной команды сдали положительные тесты на коронавирус по прилёте в Пекин (Китай) на Олимпийские игры.



Отмечается, что пятерым хоккеистам было разрешено нарушать режим изоляции до повторных тестов, два игрока обязаны быть изолированными. Ранее стало известно о пограничном ковид-тесте у хоккеиста сборной России, имя спортсмена не называется.



Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года начнётся в среду, 9 февраля. В стартовом матче сборная России сыграет с командой Швейцарии. Начало — в 11:40 по московскому времени.



Сборная Латвии на предварительном этапе сыграет в одной группе с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).