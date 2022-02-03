Кузнецов: узнаваемости в Вашингтоне вообще ноль, нас никто не знает. Овечкин не считается
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал об узнаваемости хоккеистов в городе.
«Узнаваемости вообще ноль. В этом вся и фишка, что мы здесь ходим, нас никто не знает. Конечно, если на стадион или на тренировку приезжаешь, люди, в принципе, имеют понятие. А в городе, я думаю, всем параллельно как бы. Овечкин не считается. Он и в Китай ездил, его там все узнают, и в России, и в Америке, и в Канаде», – приводит слова Кузнецова канал НХЛ во «Вконтакте».
Напомним, ранее 29-летний хоккеист был вызван на Матч звёзд НХЛ, который пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США). В текущем регулярном чемпионате Кузнецов принял участие в 44 матчах, набрав 45 (14+31) очков при показателе полезности «+10».
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