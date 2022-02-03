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Бобарико: в матче со Швейцарией шесть хоккеисток на карантине, скорее всего, не сыграют

Бобарико: в матче со Швейцарией шесть хоккеисток на карантине, скорее всего, не сыграют
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Главный тренер сборной России по хоккею Евгений Бобарико рассказал о подготовке команды ко встрече со Швейцарией на Олимпиаде — 2022. Матч пройдёт завтра, 4 февраля, начало — в 7:10 мск.

«Команда сидела на карантине, девчонки занимались индивидуально. На льду была задача хорошо продышаться и функционально быть готовыми к игре со сборной Швейцарии. Мы не заметили, чтобы прямо «умирали», но после такого простоя сложно выходить на лёд.

Как проходили индивидуальные тренировки в номерах? Кевин Чапман (тренер по физподготовке. – Прим. «Чемпионата») сбросил всем задания. Игроки выходили в коридор по одному и занимались по индивидуальной программе.

После прилёта в Пекин всё идёт не по плану? Команда соблюдала все меры предосторожности, но попали в такую ситуацию. Хорошо, что нам разрешили выехать и провести ледовую тренировку. За день до первого матча у нас на карантине шесть человек – Диана Фахрутдинова, Ангелина Гончаренко, Ольга Сосина, Екатерина Николаева, Лиана Ганеева и Людмила Белякова. Тесты делаются дважды в день.

Девушкам нужно сдать два отрицательных ПЦР-теста, и на следующий день их выпустят. Некоторые игроки уже получили первый отрицательный результат и ждут второго. Окончательная заявка будет подаваться с утра, непосредственно перед игрой. В матче со Швейцарией шесть игроков, которые находятся на карантине, участия, скорее всего, не примут. Но в следующих встречах сыграть смогут.

Даже с учётом того, что нам будет очень сложно из-за пропуска ледовых занятий, настрой команды виден, у девушек горят глаза. В данный момент беспокоят и тесты, и отсутствие игровой практики. Мы не смогли провести два контрольных матча, это потеря игрового тонуса. Что касается здоровья, мы соблюдаем все меры предосторожности

Благодаря выступлению в группе А четвертьфинал обеспечен? Да, мы можем в этих матчах готовиться к плей-офф, менять сочетания, если они не будут нас устраивать. Можно плавно подводить игроков, которые будут выходить из карантина, дозировать их игровое время. Матчи с североамериканскими сборными Финляндии, Швейцарии очень интересны, играть с этими командами на групповом этапе полезно», — цитирует Бобарико сайт ЖХЛ.

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