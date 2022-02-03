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Рижское «Динамо» расторгло контракт с канадским форвардом Лорито

Рижское «Динамо» расторгло контракт с канадским форвардом Лорито
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Рижское «Динамо» на официальном сайте сообщило о расторжении контракта с нападающим Мэттом Лорито.

Отмечается, что соглашение с 31-летним хоккеистом прекращено по обоюдному согласию сторон.

«Мы желаем Мэтту Лорито всего наилучшего в его будущей карьере», — говорится в сообщении.

Нападающий пополнил состав «Динамо» по ходу сезона текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он провёл 17 матчей, набрав 7 (3+4) очков при показателе полезности «-9». Отметим, что на счету Лорито две проведённых встречи в НХЛ за «Детройт Ред Уингз» в сезоне-2016/2017.

На момент приостановки регулярного чемпионата рижское «Динамо» занимало последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков после 45 проведённых встреч.

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