Рижское «Динамо» расторгло контракт с канадским форвардом Лорито

Рижское «Динамо» на официальном сайте сообщило о расторжении контракта с нападающим Мэттом Лорито.



Отмечается, что соглашение с 31-летним хоккеистом прекращено по обоюдному согласию сторон.



«Мы желаем Мэтту Лорито всего наилучшего в его будущей карьере», — говорится в сообщении.



Нападающий пополнил состав «Динамо» по ходу сезона текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он провёл 17 матчей, набрав 7 (3+4) очков при показателе полезности «-9». Отметим, что на счету Лорито две проведённых встречи в НХЛ за «Детройт Ред Уингз» в сезоне-2016/2017.



На момент приостановки регулярного чемпионата рижское «Динамо» занимало последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков после 45 проведённых встреч.