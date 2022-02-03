Нападающая сборной США по хоккею из-за травмы пропустит остаток Олимпийских игр

Женская сборная США по хоккею одержала победу в первом матче в рамках предварительного этапа на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) над командой Финляндии со счётом 5:2. Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».



В середине первой 20-минутки встречи травму нижней части тела получила нападающая сборной США Брианна Декер. Она травмировалась, столкнувшись с защитницей Роньей Саволайнен за воротами сборной Финляндии. Декер сидела на носилках, когда её уносили со льда после столкновения.



Как сообщает The Athletic, американка пропустит оставшиеся матчи на Олимпиаде. После матча Декер была замечена на костылях со специальной обувью на левой ноге.



В следующем матче сборная США сыграет с Россией (5 февраля, 16:10 мск), финская команда в этот же день сыграет с Канадой (7:10 мск).

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