Ягр: в «Вашингтоне» был не лучший период. После обмена в «Рейнджерс» снова полюбил хоккей

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр рассказал о нынешней форме, а также вспомнил периоды игры за «Вашингтон Кэпиталз» (2001-2004) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2004-2008).



«Полюбив что-то, очень сложно с этим расстаться. Я по-прежнему люблю хоккей, многим пожертвовал ради него. Не могу от него отказаться. Я его всё ещё люблю.



Я по-прежнему тренируюсь, как делал это, когда играл (в НХЛ). Сложно играть без тренировок. Они помогают подготовиться к играм, а если ты в форме, получаешь больше удовольствия от матча. Мне не нравилось играть, когда у меня были проблемы с физическим состоянием, когда чувствуешь себя не очень хорошо, а играть надо. Поэтому я много тренируюсь. Я провёл в НХЛ 30 лет или 25. Надо приспосабливаться. С возрастом начинаешь больше уставать, нужно думать, как готовиться. Но мне нравится тренироваться.



В «Вашингтоне» был не лучший мой период. Я хотел быть лучшим, но у меня не получилось. Всё, что я могу сделать — извиниться перед болельщиками команды за это. Но когда меня обменяли в «Нью-Йорк», всё изменилось, я снова полюбил хоккей», — цитирует Ягра официальный сайт НХЛ на русском языке.