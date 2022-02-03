«Колорадо» — лучший клуб по версии сайта НХЛ, «Каролина» и «Флорида» — в топ-3

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке представил еженедельный рейтинг силы команд НХЛ.



Первое место сохранил «Колорадо Эвеланш». Клуб завершил январь с показателем 15 побед и одно поражение, став третьей командой в истории НХЛ с 15 выигрышами в одном календарном месяце. Следом идёт «Каролина Харрикейнз», победившая в четырёх встречах подряд, а также взявшая очки в семи матчах из восьми.



Третью строчку занимает «Флорида Пантерз», обыгравшая «Сан-Хосе Шаркс» (5:4, ОТ) и «Коламбус Блю Джекетс» (8:4), а также уступившая «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:5). Начиная с 30 декабря «пантеры» в 17 матчах забили 85 голов — на 21 больше, чем любая другая команда лиги.



Топ-10 команд НХЛ по версии официального сайта на русском языке:



1. «Колорадо Эвеланш»;



2. «Каролина Харрикейнз»;



3. «Флорида Пантерз»;



4. «Торонто Мэйпл Лифс»;



5. «Миннесота Уайлд»;



6. «Тампа-Бэй Лайтнинг»;



7. «Нью-Йорк Рейнджерс»;



8. «Питтсбург Пингвинз»;



9. «Нэшвилл Предаторз»;



10. «Сент-Луис Блюз».