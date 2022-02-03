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«Колорадо» — лучший клуб по версии сайта НХЛ, «Каролина» и «Флорида» — в топ-3

«Колорадо» — лучший клуб по версии сайта НХЛ, «Каролина» и «Флорида» — в топ-3
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке представил еженедельный рейтинг силы команд НХЛ.

Первое место сохранил «Колорадо Эвеланш». Клуб завершил январь с показателем 15 побед и одно поражение, став третьей командой в истории НХЛ с 15 выигрышами в одном календарном месяце. Следом идёт «Каролина Харрикейнз», победившая в четырёх встречах подряд, а также взявшая очки в семи матчах из восьми.

Третью строчку занимает «Флорида Пантерз», обыгравшая «Сан-Хосе Шаркс» (5:4, ОТ) и «Коламбус Блю Джекетс» (8:4), а также уступившая «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:5). Начиная с 30 декабря «пантеры» в 17 матчах забили 85 голов — на 21 больше, чем любая другая команда лиги.

Топ-10 команд НХЛ по версии официального сайта на русском языке:

1. «Колорадо Эвеланш»;

2. «Каролина Харрикейнз»;

3. «Флорида Пантерз»;

4. «Торонто Мэйпл Лифс»;

5. «Миннесота Уайлд»;

6. «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

7. «Нью-Йорк Рейнджерс»;

8. «Питтсбург Пингвинз»;

9. «Нэшвилл Предаторз»;

10. «Сент-Луис Блюз».

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