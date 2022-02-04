Стали известны сочетания сборной России по хоккею на первой тренировке в Китае перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине.
Красные: Яковлев — Минулин; Гусев — Семёнов — Грицюк
Зелёные: Мухамадуллин — Шарипзянов; Чибисов — Андронов — Слепышев; Кадейкин
Белые: Войнов — Никишин; Галиев — Шипачёв — Григоренко; Марченко
Синие: Елесин — Телегин; Каюмов — Карнаухов — Воронков; Ткачёв
Стоит отметить, что в тренировочном занятии принимают участие все трое голкиперов: Александр Самонов, Иван Федотов, Тимур Билялов.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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