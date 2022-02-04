Хоккеисты Нестеров и Кузьменко пропустили тренировку из-за сомнительных тестов

Мужская сборная России по хоккею не смогла провести свою первую тренировку на Олимпиаде в Пекине в полном составе.



В тренировке не участвуют защитник ЦСКА Никита Нестеров и нападающий СКА Андрей Кузьменко. У обоих сомнительные тесты на коронавирус, сообщил журналистам генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук.



Как уточнили в пресс-службе Федерации хоккея России, и Нестерову, и Кузьменко для того, чтобы выйти из карантина, необходимо сдать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Оба его уже сдали и в настоящее время ждут результатов.



Тесты всех остальных игроков сборной были отрицательными.



Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.