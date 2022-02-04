Илья Ковальчук рассказал, при каких условиях выйдут с карантина Нестеров и Кузьменко

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал, при каких условиях выйдут с карантина защитник Никита Нестеров и нападающий Андрей Кузьменко.



«У всех игроков сборной России пришли отрицательные первичные тесты, кроме Нестерова и Кузьменко — у них были сомнительные. Никита и Андрей сразу же пересдали, и повторно у них тоже пришли отрицательные тесты. Но по правилам нужно сдать два отрицательных теста, чтобы получить допуск к тренировкам. Поэтому сегодня в занятии принимают участие все, кроме этих двух хоккеистов», – передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.

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