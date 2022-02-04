«Такая честь бывает раз в жизни». Шипачёв о том, что станет знаменосцем сборной России

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв прокомментировал выбор его в качестве знаменосца российской олимпийской команды на Играх 2022 года в Пекине (Китай). Ранее об этом сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«Такая честь бывает раз в жизни. Должно повезти, чтобы так случилось. Ребята поздравили, сказали, что здорово. Вчера позвонили из руководства, рассказали. Я обрадовался. Мои заслуги… У нас командный вид спорта, вся сборная и выигрывает, и проигрывает. Думаю, я понесу флаг, как капитан команды. В примету, что знаменосцы не выигрывают Олимпиаду, я не верю. Мы приехали сюда с большой задачей.
Стас Галиев здорово себя проявил, в хорошей форме находится. Грига тоже в полном порядке. Мы два дня не катались. Сегодня покатались интенсивно, но всего 45 минут. Видимо, по регламенту. Но нам хватило, впереди зал. Все готовы, все в хорошем настроении», – цитирует Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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