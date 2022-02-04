Ковальчук: хоккеисты всегда летали отдельно на Олимпиаду. Не знаю, почему подняли шумиху

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал решение команды полететь отдельным самолёт на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«На всех Олимпиадах, где я был, хоккеисты всегда летели отдельным чартером, поэтому не знаю, почему поднялась шумиха. У нас заранее всё было запланировано, просто в прессу вышла информация, не знаю, почему это вызвало резонанс. Слова Захарова? Хочу пожелать ему удаче на Олимпиаде, сейчас распаляться не стоит, надо сосредоточиться на подготовке к соревнованиям.
Какие ограничения в олимпийской деревне? Не знаю, какие у них законы, но вчера, например, китайский тренерский штаб сидел рядом с нами. А мы все в таких же условиях, как и другие атлеты. Полная свобода, если можно так сказать», – цитирует Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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