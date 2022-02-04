Стал известен состав женской сборной России по хоккею на первый матч на Олимпиаде
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Стал известен состав женской сборной России по хоккею на дебютный матч на Олимпиаде в Пекине со Швейцарией.
В воротах с первых минут выйдет Мария Сорокина, в запасе останется Дарья Гредзен.
Первую пятёрку сформировали: Пирогова — Савонина, Шохина (к) — Дергачёва — Фаляхова.
Матч женского олимпийского хоккейного турнира Россия-Швейцария пройдет 4 февраля, начало — в 7:10 мск.
Сборные выступают в группе А. Россиянки проведут свой первый матч на Олимпийских играх. Сборная Швейцарии уже успела встретиться с Канадой, потерпев поражение со счётом 1:12.
В группе А также выступают команды Финляндии и США.
Женская сборная России по хоккею заявила на турнир 19 игроков.
Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.
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