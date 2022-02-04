Добродеева стала автором первой шайбы сборной России на Олимпиаде
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Автором первой шайбы женской сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине стала Екатерина Добродеева.
Нападающая отличилась в стартовом матче сборной России на Олимпиаде со Швейцарией. На 6-й минуте после гола Добродеевой Россия вышла вперёд.
В эти минуты матч группового раунда женского олимпийского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии продолжается на стадионе «Национальный» в Пекине. На момент написания новости счёт 1:0.
В группе А также выступают сборные Канады, Финляндии и США.
Ранее Швейцария уступила Канаде со счётом 1:12.
В составе сборной России Добродеева ранее дважды становилась бронзовым призёром чемпионата мира среди юниорок (2015, 2017), а также выигрывала золото Универсиады (2019).
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