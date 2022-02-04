Инсайдер TSN Лебрюн сообщил, что Кубок мира может пройти в феврале 2024 года

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил о возможности проведения Кубка мира по хоккею в середине сезона-2023/2024.
«Национальная хоккейная лига и профсоюз хоккеистов провели встречу на прошлой неделе, чтобы начать обсуждение Кубка мира 2024 года. Важным моментом является большая вероятность того, что турнир будет проведён в феврале 2024 года, в середине сезона, а не в обычном формате в сентябре», — сообщает Лебрюн в «твиттере».
Напомним, последний раз Кубок мира состоялся в сентябре 2016 года в Торонто (Канада). Победу одержала канадская сборная, переигравшая в финальной серии команду Европы со счётом 2-0 (3:1, 2:1). Россия в полуфинальном матче уступила Канаде (3:5).
Ранее Кубок мира также проходил в 1996 и 2004 году, турнир принимали несколько стран.
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