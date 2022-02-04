Стал известен список игроков, которые примут участие в конкурсах перед Матчем звёзд НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена хоккеистов, которые примут участие в «Мастер-шоу» в рамках Матча звёзд НХЛ.



В соревновании на скорость (Verizon NHL Fastest Skater) участвуют: Крис Крайдер («Нью-Йорк Рейнджерс»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Кайл Коннор («Виннипег Джетс»), Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»), Джордан Кайру («Сент-Луис Блюз»), Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»), Кейл Макар («Колорадо Эвеланш») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).



В конкурсе голкиперов на серию сейвов под названием Dunkin' NHL Save Streak, помимо вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, примут участие: Джек Кэмпбелл («Торонто Мэйпл Лифс»), Фредерик Андерсен («Каролина Харрикейнз»), Тристан Джерри («Питтсбург Пингвинз»), Кэм Тальбо («Миннесота Уайлд»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»), Тэтчер Демко («Ванкувер Кэнакс»), Джон Гибсон («Анахайм Дакс»).



В новом конкурсе — Discover NHL Fountain Face-Off, который пройдёт во всемирно известных фонтанах Белладжио, где игроки на лодках будут плыть на «каток», и им нужно будет за наименьшее время поразить пять мишеней, болельщики увидят следующих игроков: Джонатан Юбердо («Флорида Пэнтерз»), Клод Жиру («Филадельфия Флайерз»), Джордан Эберле («Сиэтл Кракен»), Джоселин Ламуро-Дэвидсон, Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»), Ник Судзуки («Монреаль Канадиенс»), Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»).



Во втором конкурсе, который пройдёт впервые — Las Vegas NHL 21 in '22 (уличный хоккей в 21 очко) примут участие: Назем Кадри («Колорадо Эвеланш»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Джо Павелски («Даллас Старз»), Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Брэди Ткачук («Оттава Сенаторз»).



В соревновании на самый сильный бросок (EA SPORTS NHL Hardest Shot) участвуют Адам Пелек («Нью-Йорк Айлендерс»), Тимо Майер («Сан-Хосе Шаркс»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Том Уилсон («Вашингтон Кэпиталз»).



В конкурсе на самый красивый буллит (adidas NHL Breakaway Challenge) зрители смогут увидеть российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, а также Тревора Зеграса («Анахайм Дакс»), Джека Хьюза («Нью-Джерси Дэвилз»), Алекса Дебринкэта («Чикаго Блэкхоукс») и Алекса Пьетранджело («Вегас Голден Найтс»).



В последнем соревновании на точность (Honda NHL Accuracy Shooting) примут участие: Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Клейтон Келлер («Аризона Койотс»), Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»), Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Джейк Гюнцель («Питтсбург Пингвинз»), Трой Терри («Анахайм Дакс»), Джонни Годро («Калгари Флэймз»), Патрис Бержерон («Бостон Брюинз») и Джонатан Маршессо («Вегас Голден Найтс»).



Напомним, Матч звёзд НХЛ пройдёт в Лас-Вегасе. Конкурсы мастерства начнутся в субботу, 5 февраля, в 3:30 мск. В 23:00 по московскому времени стартует непосредственно Матч звёзд.