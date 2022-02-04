Болгарева: Жамнов и Ковальчук были на матче? Круто, тоже будем смотреть все игры парней

Нападающий женской сборной России Полина Болгарева прокомментировала победу над Швейцарией (5:2) в рамках группового этапа Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Хет-трик? Думаю, мне просто повезло, всю работу за меня сделали партнёры и отдавали просто шикарные передачи. Это первая игра, мы естественно очень сильно волновались. Но сегодня у нас была очень «живая» лавка. Мы друг друга поддерживали, за счёт командного сплочения повели в счёте.



Не нужно было давать шансов швейцаркам как на ЧМ, мы там расслабились, больше такого нельзя было допускать. Мы и пропускали в большинстве, и забивали. Так что исправились. Мы русские, нет такого, что кто-то будет сдаваться. Нам очень не хватает девочек, которые на изоляции. Игра была тяжёлая, лидеры отсутствуют, ждём их выздоровления.



Завтра матч с США, восстановиться успеем. Для нас это привычно, так как в чемпионате ЖХЛ играем спаренные матчи. Тем более завтра вечерний матч. То, что все команды из нашей группы выходят в плей-офф, даёт нам определённое преимущество. На групповом этапе можно наиграть сочетания, попробовать что-то новое. Но не хотелось бы никому никаких поблажек.



Жамнов и Ковальчук были на матче? Мы даже не знали, были настолько погружены в игру. Здорово, что за нами смотрят. Это круто. Мы тоже будем поддерживать наших парней. Все матчи будем смотреть», — передаёт слова Болгаревой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.