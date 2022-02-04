Лебрюн: владельцы клубов НХЛ привержены идее участвовать в Олимпийских играх — 2026
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Инсайдер TSN Пьер Лебрюн прокомментировал вероятное проведение Кубка мира 2024 года по хоккею в середине сезона, а также позицию владельцев клубов НХЛ по отношению к Олимпийским играм 2026 года.
«Владельцы клубов Национальной хоккейной лиги не будут в восторге от Кубка мира в середине сезона, если это действительно произойдёт. Но прямо сейчас — это самый реалистичный вариант. И, конечно же, они также привержены идее участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии», — заявил Лебрюн.
Напомним, ранее стало известно, что руководство НХЛ и профсоюз игроков встретились для переговоров по проведению Кубка мира по хоккею в феврале 2024 года.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане (Италия).
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