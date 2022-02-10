Россия — Дания на Олимпийских играх — 2022: где и во сколько смотреть прямой эфир
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В эти дни в Пекине (Китай) проходят матчи группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года. Сборная России завтра, 11 февраля, проведёт свой второй матч на турнире, встретившись с командой Дании.
Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте Первого канала. Старт матча запланирован на 07:10 по московскому времени.
Напомним, хоккейный турнир на Олимпийских играх стартовал вчера, 9 февраля. В стартовой встреча российская команда переиграла Швейцарию (1:0). Третья встреча российской команды на Олимпиаде состоится в субботу, 12 февраля. Сборная России сыграет с командой Чехии. Стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени.
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